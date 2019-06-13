Эсминец США принял на борт экипаж пострадавшего в заливе танкера

Представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун заявил, что экипаж пострадавшего танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе был поднят на борт эсминца ВМС США Bainbridge.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте военного ведомства.

Как указывается в сообщении, американский военный корабль находился в непосредственной близости от места происшествия.

«21 моряк с Kokuka Courageous, покинувший своё судно, в настоящее время находится на борту корабля Bainbridge», — отметил Браун.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН проведёт 14 июня встречу в связи с инцидентами на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Подробнее — в материале RT.