Пентагон призвал разработать планы действий при ЧП в Оманском заливе

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что международное сообщество должно разработать планы действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе.

«Мы всегда разрабатываем планы на случай различных непредвиденных обстоятельств. Я ранее уже подчеркнул необходимость выработки международного консенсуса», — приводит ТАСС его слова.

Он призвал взглянуть на ситуацию в Оманском заливе.

«15% мировых нефтяных поставок проходят через Ормузский пролив, поэтому, очевидно, нам необходимо разрабатывать планы на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация ухудшится», — отметил Шанахан.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня. Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении.

МИД России призвал не делать скоропалительных выводов в связи с инцидентом.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на суднах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.