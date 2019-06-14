Пентагон призвал разработать планы действий при ЧП в Оманском заливе
«Мы всегда разрабатываем планы на случай различных непредвиденных обстоятельств. Я ранее уже подчеркнул необходимость выработки международного консенсуса», — приводит ТАСС его слова.
Он призвал взглянуть на ситуацию в Оманском заливе.
«15% мировых нефтяных поставок проходят через Ормузский пролив, поэтому, очевидно, нам необходимо разрабатывать планы на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация ухудшится», — отметил Шанахан.
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня. Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении.
МИД России призвал не делать скоропалительных выводов в связи с инцидентом.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на суднах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.