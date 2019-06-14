МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

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Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры в Оманском заливе 13 июня.
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
  • Reuters

«Почти достоверно: подразделение иранских военных — Корпус стражей Исламской революции — атаковало два танкера 13 июня», — говорится в заявлении Форин Офиса.

Отмечается, что никакой другой государственный или негосударственный субъект не может нести за это ответственность.

Британское ведомство также утверждает, что Иран уже совершал атаки на нефтяные танкеры.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня. 

МИД России призвал не делать скоропалительных выводов в связи с инцидентом.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на суднах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.

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