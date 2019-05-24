США отправят на Ближний Восток около 1,5 тысячи военнослужащих

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Президент США Дональд Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.
США отправят на Ближний Восток около 1,5 тысячи военнослужащих
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Как сообщает Associated Press, администрация Трампа уведомила конгресс о решении.

Силы будут развёрнуты на Ближнем Востоке «в ближайшие недели» с целью «оборонительного» характера.

Миссией военнослужащих станет защита уже имеющихся в регионе американских военных и обеспечение свободы их перемещения.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток.

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