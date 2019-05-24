Пентагон рассматривает возможность отправки войск на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

«Мы изучаем, может ли мы что-то сделать для усиления защиты наших войск на Ближнем Востоке. Это может включать в себя отправку дополнительных войск», — цитирует его The New York Times.

При этом Шанахан не стал уточнять число военных, которое Пентагон может дополнительно направить в регион на фоне ситуации вокруг Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящее время не видит необходимости в направлении дополнительного воинского контингента на Ближний Восток из-за Ирана, но такое решение, по словам американского лидера, может быть принято.

При этом в СМИ появлялась информация о том, что Пентагон намерен представить Белому дому планы об отправке до 10 тыс. военных США на Ближний Восток для отражения возможной угрозы со стороны Ирана.