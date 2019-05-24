Пентагон рассматривает возможность отправки войск на Ближний Восток

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Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

«Мы изучаем, может ли мы что-то сделать для усиления защиты наших войск на Ближнем Востоке. Это может включать в себя отправку дополнительных войск», — цитирует его The New York Times.

При этом Шанахан не стал уточнять число военных, которое Пентагон может дополнительно направить в регион на фоне ситуации вокруг Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящее время не видит необходимости в направлении дополнительного воинского контингента на Ближний Восток из-за Ирана, но такое решение, по словам американского лидера, может быть принято.

При этом в СМИ появлялась информация о том, что Пентагон намерен представить Белому дому планы об отправке до 10 тыс. военных США на Ближний Восток для отражения возможной угрозы со стороны Ирана.

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