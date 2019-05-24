Трамп не исключил отправку войск на Ближний Восток в случае необходимости

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящее время не видит необходимости в направлении дополнительного воинского контингента на Ближний Восток из-за Ирана, но такое решение, по словам американского лидера, может быть принято.

«Я не думаю, что нам это нужно... Если это будет нужно, я, конечно, пошлю войска. Иран — очень плохой и опасный игрок. Это страна террора, и мы не будем с этим мириться», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани на фоне возникшей в отношениях с Соединёнными Штатами напряжённости заявил, что Тегеран не сдастся, если территория исламской республики подвергнется бомбардировкам.

В свою очередь, замглавы КСИР Али Фадави уточнил, что Вооружённые силы Ирана контролируют действия военных кораблей США на Ближнем Востоке.

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