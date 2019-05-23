Рухани заявил, что Иран не сдастся в случае бомбардировок

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Президент Ирана Хасан Рухани на фоне возникшей с Соединёнными Штатами напряжённости заявил, что ближневосточное государство не сдастся в случае, если его территория подвергнется бомбардировкам.
Рухани заявил, что Иран не сдастся в случае бомбардировок
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера.

«Сегодня нам необходима стойкость, враги должны осознать, что отчаянию и безнадёжности нет места в наших сердцах», — отметил он.

При этом Рухани подчеркнул, что даже если по территории Ирана откроют огонь, жители республики продолжат следовать своим целям — независимости и величию.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединённые Штаты не планируют воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что США ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе. 

В свою очередь, востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

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