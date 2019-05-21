Глава МИД Ирана: США ведут «опасную игру» в районе Персидского залива

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Соединённые Штаты ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN.
Глава МИД Ирана: США ведут «опасную игру» в районе Персидского залива
  • Reuters

Он, в частности, раскритиковал решение Вашингтона об отправке в зону ответственности Центрального командования США авианосца и бомбардировщиков.

«Такое количество военной техники на маленькой площади само по себе располагает к происшествиям, требуется чрезвычайная осмотрительность, США ведут очень, очень опасную игру», — пояснил Зариф.

Ранее в Военно-морском институте США заявили, что два американских эсминца вошли в акваторию Персидского залива, приблизившись к иранским территориальным водам. 

Также сообщалось, что Саудовская Аравия и несколько других стран Персидского залива дали США разрешение на размещение американских войск на своих территориях и в своих водах.

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