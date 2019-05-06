США направят ВМС в зону СЕНТКОМ в качестве сигнала властям Ирана

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Соединённые Штаты направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования США (СЕНТКОМ) в качестве сигнала Ирану. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

«Соединённые Штаты направляют ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединённых Штатов или наших союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что такие меры приняты после ряда «направленных на эскалацию сигналов и угроз».

При этом Болтон подчёркивает, что США не стремятся к военному конфликту с Ираном, но готовы ответить на любую агрессию.

Ранее в Госдепартаменте США предупредили Иран о возможных санкциях за расширение АЭС и вывоз обогащённого урана.

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