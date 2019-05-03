Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.

«Начиная с 4 мая помощь в расширении иранской атомной электростанции в Бушере за пределы существующего реакторного блока может подпадать под санкции. Кроме того, деятельность по передаче обогащённого урана из Ирана в обмен на урановую руду может подпасть под санкции», — приводит РИА Новости заявление Госдепартамента.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Также Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

Впоследствии в Тегеране заявили о планах принять ответные меры в связи с решением Вашингтона.