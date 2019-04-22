В Иране работают над ответом на решение США по санкциям
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
«Результаты этих контактов и консультаций внутри страны и за рубежом переданы органам, ответственным за принятие решений, в скором времени Иран примет необходимое на этот счёт решение и объявит о нём», — отметил дипломат.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал односторонние решения США по санкциям против Ирана. По словам дипломата, Анкара отвергает такие шаги.
США решили с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.