В Иране работают над ответом на решение США по санкциям

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Тегеран предпримет ответные меры после решения Вашингтона о прекращении исключения других стран из списка нефтяных санкций против Ирана. Соответствующие консультации уже проводятся.
В Иране работают над ответом на решение США по санкциям
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Результаты этих контактов и консультаций внутри страны и за рубежом переданы органам, ответственным за принятие решений, в скором времени Иран примет необходимое на этот счёт решение и объявит о нём», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал односторонние решения США по санкциям против Ирана. По словам дипломата, Анкара отвергает такие шаги.

США решили с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

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