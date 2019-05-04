В ЕС выступили против санкций США в торговле с Ираном
- Reuters
«Мы... с сожалением и обеспокоенностью принимаем к сведению решение США не продлевать послабления по нефтяным сделкам с Ираном», — указано в заявлении, опубликованном МИД ФРГ.
В заявлении говорится, что отмена санкций является неотъемлемой частью Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и направлена на то, чтобы оказать позитивное влияние на торгово-экономические отношения с Ираном и жизнь иранского народа.
«Мы глубоко сожалеем в связи с возобновлением санкций со стороны Соединённых Штатов после их выхода из СВПД», — указано в сообщении.
Также в ЕС призвали другие страны, в том числе Россию и Китай, приложить все усилия для продолжения законной торговли с Ираном, предусмотренной СВПД.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана.