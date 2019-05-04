В ЕС выступили против санкций США в торговле с Ираном

Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступили против решения США не продлевать послабления относительно торговли с Ираном. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Мы... с сожалением и обеспокоенностью принимаем к сведению решение США не продлевать послабления по нефтяным сделкам с Ираном», — указано в заявлении, опубликованном МИД ФРГ.

В заявлении говорится, что отмена санкций является неотъемлемой частью Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и направлена на то, чтобы оказать позитивное влияние на торгово-экономические отношения с Ираном и жизнь иранского народа.

«Мы глубоко сожалеем в связи с возобновлением санкций со стороны Соединённых Штатов после их выхода из СВПД», — указано в сообщении.

Также в ЕС призвали другие страны, в том числе Россию и Китай, приложить все усилия для продолжения законной торговли с Ираном, предусмотренной СВПД.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана.