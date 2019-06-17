CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток

После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.

По некоторым данным, в регион могут направить ЗРК Patriot, несколько истребителей и боевых кораблей.

При этом телеканал подчёркивает, что к настоящему времени какого-либо конкретного решения по рассматриваемому вопросу в Вашингтоне не приняли.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера — на судах произошли взрывы, начался пожар.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео и американский лидер Дональд Трамп впоследствии возложили вину за произошедшее на Иран.

В Иране, в свою очередь, всячески отрицают возможную причастность страны к ЧП.

Также 15 июня СМИ передавали, что командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты своих судов после инцидента с танкерами в Оманском заливе.