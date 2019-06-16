Нетаньяху поддержал заявления США об «атаке» Ирана на танкеры
- Reuters
«Все страны, стремящиеся к миру, должны поддержать усилия Соединённых Штатов и президента Трампа по прекращению этой опасной иранской агрессии и обеспечению свободы судоходства в международных водах», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.
После этого США обвинили Иран в нападении на суда, с такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп.
Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.