Нетаньяху поддержал заявления США об «атаке» Ирана на танкеры

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал заявления США об ответственности Ирана за «атаку» на танкеры в Оманском заливе.

«Все страны, стремящиеся к миру, должны поддержать усилия Соединённых Штатов и президента Трампа по прекращению этой опасной иранской агрессии и обеспечению свободы судоходства в международных водах», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда, с такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп.

Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.