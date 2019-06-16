Нетаньяху поддержал заявления США об «атаке» Ирана на танкеры

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал заявления США об ответственности Ирана за «атаку» на танкеры в Оманском заливе.
Нетаньяху поддержал заявления США об «атаке» Ирана на танкеры
  • Reuters

«Все страны, стремящиеся к миру, должны поддержать усилия Соединённых Штатов и президента Трампа по прекращению этой опасной иранской агрессии и обеспечению свободы судоходства в международных водах», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда, с такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп.

Как отметил Помпео, у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» вины Тегерана.

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