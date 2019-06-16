Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.

«Мы не хотим войны. Мы сделали всё возможное, чтобы не допустить этого. Иранцы должны очень чётко понимать, что мы будем продолжать предпринимать действия, которые удерживают Иран от подобного поведения», — заявил госсекретарь в интервью Fox News.

Помпео отметил, что США намерены гарантировать свободу судоходства по всему проливу, потому что это «важно для всего земного шара».

«То, что произошло — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет. У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит», — заявил он.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда, с такими заявлениями выступили Майк Помпео и президент Дональд Трамп.

Также эти заявления поддержали в МИД Британии, отметив, что «почти достоверно» полагать, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.