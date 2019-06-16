Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
- Reuters
«Мы не хотим войны. Мы сделали всё возможное, чтобы не допустить этого. Иранцы должны очень чётко понимать, что мы будем продолжать предпринимать действия, которые удерживают Иран от подобного поведения», — заявил госсекретарь в интервью Fox News.
Помпео отметил, что США намерены гарантировать свободу судоходства по всему проливу, потому что это «важно для всего земного шара».
«То, что произошло — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет. У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит», — заявил он.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.
После этого США обвинили Иран в нападении на суда, с такими заявлениями выступили Майк Помпео и президент Дональд Трамп.
Также эти заявления поддержали в МИД Британии, отметив, что «почти достоверно» полагать, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.