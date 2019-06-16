Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
  • Reuters

«Мы не хотим войны. Мы сделали всё возможное, чтобы не допустить этого. Иранцы должны очень чётко понимать, что мы будем продолжать предпринимать действия, которые удерживают Иран от подобного поведения», — заявил госсекретарь в интервью Fox News.

Помпео отметил, что США намерены гарантировать свободу судоходства по всему проливу, потому что это «важно для всего земного шара».

«То, что произошло — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет. У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит», — заявил он.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда, с такими заявлениями выступили Майк Помпео и президент Дональд Трамп.

Также эти заявления поддержали в МИД Британии, отметив, что «почти достоверно» полагать, что за инцидентом стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.

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