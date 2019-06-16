Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе

Инциденты, подобные событиям в Оманском заливе, способны расшатать основы мировой экономики, поэтому голословные обвинения в таких ситуациях нельзя принимать во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем всё-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные», — отметил Песков, комментируя обвинения США в адрес Ирана о причастности к инциденту в Оманском заливе. Его слова приводит Интерфакс.

Пресс-секретарь президента добавил, что «ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно».

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.

МИД Великобритании обвинил Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры, президент США Дональд Трамп также заявил о вине Ирана.