«Призывают к капитуляции»: Помпео допустил применение военной силы против Ирана

США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон будет добиваться, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия. Помимо этого, глава дипломатического ведомства обвинил исламскую республику в нападении на танкеры в Оманском заливе 13 июня, однако не смог привести доказательства, пообещав, что представит их позже. Эксперты считают, что Соединённые Штаты намерены сорвать попытки Москвы и европейских стран сохранить ядерную сделку.

США рассматривают все способы противостоять Ирану, в том числе силовой. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Соединённые Штаты рассматривают полный спектр вариантов (противодействия Ирану. — RT). Мы несколько раз информировали президента и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания», — сказал он.

При этом на уточняющий вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон применение силы в качестве одного из вариантов, госсекретарь сказал: «Конечно».

Тем не менее, подчеркнул Помпео, президент США Дональд Трамп выступает против силового сценария. Однако и Трамп ранее допускал, что Вашингтон будет использовать силу в отношении Тегерана.

«Всегда есть такая вероятность», — отмечал он.

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Помпео заявил, что цель политики Соединённых Штатов по отношению к Ирану — не допустить получение Тегераном ядерного оружия.

«Президент Трамп недвусмысленно заявлял, что Иран не получит ядерное оружие. В этом состоит цель всей нашей кампании в отношении Ирана», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь также обвинил Иран в нападении на танкеры 13 июня. Тогда в Оманском заливе на двух судах произошли взрывы, в следствие чего начался пожар. США обвинили в произошедшем Тегеран. Однако доказательств причастности Ирана представлено не было, хотя их у американской разведки «много», сообщил госсекретарь.

«То, что произошло — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет. У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит», — сказал он Fox News.

В Тегеране считают, что подобными обвинениями Вашингтон пытается оправдать экономические санкции против Ирана. Глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф также допустил, что США намерены ухудшить дипломатический климат на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

«То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств, лишь делает очевидным, что группа Б переходит к плану Б: к попыткам саботировать дипломатические усилия, в том числе Абэ Синдзо, а также к прикрытию экономического терроризма против Ирана», — написал он в Twitter.

That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 14 июня 2019 г.

США уже неоднократно мотивировали свои действия «доказательствами», которые так и не были представлены, напомнил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Мы проходили историю, связанную с тем, что есть закрытые разведданные, которые никому не предоставляются. Аналогичная ситуация была со Скрипалями, аналогичные закрытые данные были по Сирии и по Восточной Гуте. Если бы они имели бы возможность быть представленными в публичном формате, то они бы были, и Помпео выступал бы на фоне именно этих данных», — сказал Абзалов в беседе с RT.

При этом задача, которую преследуют США в отношении Ирана — попытаться в этом направлении добиться внешнеполитических успехов на фоне неудачных переговоров с КНДР и сорвавшейся попытки переворота в Венесуэле, отметил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

«Это психологическое давление, которое призвано принудить руководство этих стран к капитуляции. В нынешней обстановке в мире, когда он перестал быть однополярным, такое давление уже не приносит ожидаемых результатов», — подчеркнул Лозанский.

«Единственное решение — выполнение своих обязательств»

Напомним, США возобновили экономические санкции против Ирана после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Американская сторона утверждает, якобы Тегеран нарушает условия договора, а потому необходимо оказывать давление на руководство исламской республики.

При этом с США не согласны остальные участники сделки — Россия, Франция, Германия и Великобритания. Они призывают Соединённые Штаты вернуться к СВПД и снять санкции. Более того, руководство МАГАТЭ неоднократно фиксировало соблюдение Ираном своих обязательств.

Опираясь на условия сделки, согласно которым участники сделки должны снимать финансовые ограничения на Иран в обмен на отказ того от ядерной программы, Тегеран перестал соблюдать часть требований 8 мая — через год после восстановления американских санкций.

15 июня президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что страна продолжает выполнять обязательства СВПД, тогда как другие участники сделки оказывают «несущественную поддержку».

«Несмотря на выход США (из ядерной сделки. — RT) и возобновление санкций, а также несущественную поддержку, оказываемую сторонами соглашения, мы по-прежнему убеждены, что выполнение обязательств, которые взяли на себя все связанные с соглашением стороны, сыграет важную роль в повышении региональной и международной стабильности», — цитируют его РИА Новости.

В России также неоднократно призывали остальных участников СВПД вернуться к исполнению условий соглашения.

«Всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Полагаем, что единственное разумное решение — продолжение выполнения участниками плана своих обязательств», — подчеркнул 15 июня президент России Владимир Путин.

Для этих целей европейские страны работают над созданием специального торгового механизма, способного обходить американские санкции. Глава МИД Германии Хайко Маас в ходе визита в Тегеран 10 июня сообщил, что этот механизм (INSTEX) должен будет позволить сохранить СВПД.

«Я в особенности объявил, что мы инициировали (INSTEX. — RT) и ближайшие недели собираемся операционализировать его. Я надеюсь, что вовсе не дойдет до того, чтобы говорить о времени после СВПД. Если все стороны будут придерживаться соглашения и мы в рамках ЕС приложим усилия, чтобы в рамках наших возможностей компенсировать выход США также новыми инициативами, надеюсь, что в целом соглашение будет сохранено», — говорил он в ходе пресс-конференции.

Однако США, в том числе при помощи обвинений в адрес Ирана в причастности к атаке на танкеры, пытаются сорвать попытки европейских стран создать INSTEX и сохранить СВПД, считает Абзалов.