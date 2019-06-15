Путин призвал придерживаться СВПД по Ирану

Россия призывает страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Полагаем, что единственное разумное решение — продолжение выполнения участниками плана своих обязательств», — сказал он.

В начале мая Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.

Позднее Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по СВПД.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.