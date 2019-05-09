Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Соответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних связей.



«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении глав МИД стран Европы и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Страны выразили обеспокоенность решением Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по договору и заявили о своей приверженности условиям соглашения ради мировой безопасности.

«Мы по-прежнему всецело привержены... ключевому достижению глобальной системы ядерного нераспространения, которая отвечает интересам безопасности всех», — подчеркнули представители стран Евросоюза.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на сохранение СВПД по иранской ядерной программе.

8 мая Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.