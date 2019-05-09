Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних связей.
«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорится в заявлении глав МИД стран Европы и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
Страны выразили обеспокоенность решением Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по договору и заявили о своей приверженности условиям соглашения ради мировой безопасности.
«Мы по-прежнему всецело привержены... ключевому достижению глобальной системы ядерного нераспространения, которая отвечает интересам безопасности всех», — подчеркнули представители стран Евросоюза.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на сохранение СВПД по иранской ядерной программе.
8 мая Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.