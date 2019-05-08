Генсек ООН выразил надежду на сохранение СВПД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

«Генеральный секретарь последовательно повторяет, что СВПД представляет собой крупное достижение в области ядерного нераспространения и дипломатии... и очень надеется, что СВПД может быть сохранён», — цитирует РИА Новости Хака.

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет ждать от Ирана конкретных действий по СВПД и примет решение об ответных действиях после этого.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.