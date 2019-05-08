Генсек ООН выразил надежду на сохранение СВПД
- Reuters
«Генеральный секретарь последовательно повторяет, что СВПД представляет собой крупное достижение в области ядерного нераспространения и дипломатии... и очень надеется, что СВПД может быть сохранён», — цитирует РИА Новости Хака.
Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.
Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет ждать от Ирана конкретных действий по СВПД и примет решение об ответных действиях после этого.
Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.