Лавров: шаги Ирана по СВПД предприняты на основе положений этого документа
- РИА Новости
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
«Шаги эти были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, в котором он был одобрен СБ ООН, и мы подтвердили свою приверженность этому плану и этой резолюции», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Лавров назвал безответственное поведение США причиной ситуации с СВПД.
В среду, 8 мая, Лавров и Зариф провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили ядерное соглашение, ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также развитие сотрудничества между странами.