Лавров: шаги Ирана по СВПД предприняты на основе положений этого документа

Шаги руководства Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе были предприняты на основе положений этого документа.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Шаги эти были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, в котором он был одобрен СБ ООН, и мы подтвердили свою приверженность этому плану и этой резолюции», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Лавров назвал безответственное поведение США причиной ситуации с СВПД.

В среду, 8 мая, Лавров и Зариф провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили ядерное соглашение, ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также развитие сотрудничества между странами.