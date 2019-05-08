Лавров: шаги Ирана по СВПД предприняты на основе положений этого документа

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Шаги руководства Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе были предприняты на основе положений этого документа.
Лавров: шаги Ирана по СВПД предприняты на основе положений этого документа
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Шаги эти были предприняты на основе положений, которые содержатся в СВПД в том виде, в котором он был одобрен СБ ООН, и мы подтвердили свою приверженность этому плану и этой резолюции», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Лавров назвал безответственное поведение США причиной ситуации с СВПД.

В среду, 8 мая, Лавров и Зариф провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили ядерное соглашение, ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также развитие сотрудничества между странами.

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