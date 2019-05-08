Помпео прокомментировал решение Ирана по СВПД

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Соединённые Штаты будут ждать от Ирана конкретных действий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и примут решение об ответных действиях после этого.
Помпео прокомментировал решение Ирана по СВПД
  • Reuters

С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.

«Мы хотим видеть, какие действия Ирана на самом деле (будут. — RT). Они сделали много заявлений...мы посмотрим, какие действия будут предприняты на самом деле», — отметил госсекретарь.

Ранее Иран проинформировал послов пяти государств о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.

Впоследствии Германия, Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственного поведения США.

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