Помпео прокомментировал решение Ирана по СВПД
- Reuters
С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джереми Хантом.
«Мы хотим видеть, какие действия Ирана на самом деле (будут. — RT). Они сделали много заявлений...мы посмотрим, какие действия будут предприняты на самом деле», — отметил госсекретарь.
Ранее Иран проинформировал послов пяти государств о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.
Впоследствии Германия, Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственного поведения США.