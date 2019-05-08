В МИД ФРГ заявили о желании сохранить СВПД
- РИА Новости
«Мы находимся в этой связи в контакте с остальными участниками атомного соглашения. Наша позиция остаётся прежней — мы хотим сохранить соглашение прежде всего для того, чтобы не допустить, чтобы Иран владел ядерным оружием», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Иран проинформировал послов пяти государств о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.
Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данная ситуация сложилась из-за безответственного поведения Соединённых Штатов.