В МИД ФРГ заявили о желании сохранить СВПД

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин находится в контакте с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и намерен принять меры для сохранения соглашения.
В МИД ФРГ заявили о желании сохранить СВПД
  • РИА Новости

«Мы находимся в этой связи в контакте с остальными участниками атомного соглашения. Наша позиция остаётся прежней — мы хотим сохранить соглашение прежде всего для того, чтобы не допустить, чтобы Иран владел ядерным оружием», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Иран проинформировал послов пяти государств о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данная ситуация сложилась из-за безответственного поведения Соединённых Штатов. 

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