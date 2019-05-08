В МИД ФРГ заявили о желании сохранить СВПД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин находится в контакте с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и намерен принять меры для сохранения соглашения.

РИА Новости

«Мы находимся в этой связи в контакте с остальными участниками атомного соглашения. Наша позиция остаётся прежней — мы хотим сохранить соглашение прежде всего для того, чтобы не допустить, чтобы Иран владел ядерным оружием», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Иран проинформировал послов пяти государств о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД. Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данная ситуация сложилась из-за безответственного поведения Соединённых Штатов.