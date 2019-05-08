В США заявили о желании начать диалог с Ираном о новом договоре в ядерной сфере

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Спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил, что Вашингтон намерен вести переговоры с Тегераном. Главной темой диалога станет возможность заключения нового договора в ядерной сфере.
В США заявили о желании начать диалог с Ираном о новом договоре в ядерной сфере
  • Reuters

«В случае его заключения (договора. — RT) он будет предложен конгрессу для ратификации», — заявил Хук.

При этом он подчеркнул, что «США не хотят войны с Ираном, но будут продолжать оказывать максимальное давление на страну до тех пор, пока она не изменит своё поведение».

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Тегерана.

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