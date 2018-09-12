В МИД заявили, что доклад МАГАТЭ по Ирану говорит о надуманности претензий США к Тегерану
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- globallookpress.com
«Представленный доклад гендиректора МАГАТЭ свидетельствует о том, что американские претензии к ядерной деятельности Тегерана носят абсолютно надуманный характер, а одно из наиболее значимых достижений международной дипломатии последних лет приносится в жертву желанию Вашингтона свести с Ираном счёты по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам», — приводит его слова Министерство иностранных дел.
Ульянов добавил, что поведение Вашингтона явным образом демонстрирует «пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом».
Ранее в МИД заявили, что сотрудничество России и Ирана в ядерной сфере ведётся под контролем МАГАТЭ.