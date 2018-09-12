В МИД заявили, что доклад МАГАТЭ по Ирану говорит о надуманности претензий США к Тегерану

Короткая ссылка
Доклад генерального директора МАГАТЭ по Ирану подтверждает выполнение Тегераном обязательств по СВПД, а также свидетельствует о надуманности американских претензий к иранской ядерной деятельности. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В МИД заявили, что доклад МАГАТЭ по Ирану говорит о надуманности претензий США к Тегерану
  • ©Jochen Eckel
  • globallookpress.com

«Представленный доклад гендиректора МАГАТЭ свидетельствует о том, что американские претензии к ядерной деятельности Тегерана носят абсолютно надуманный характер, а одно из наиболее значимых достижений международной дипломатии последних лет приносится в жертву желанию Вашингтона свести с Ираном счёты по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам», — приводит его слова Министерство иностранных дел.

Ульянов добавил, что поведение Вашингтона явным образом демонстрирует «пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом».

Ранее в МИД заявили, что сотрудничество России и Ирана в ядерной сфере ведётся под контролем МАГАТЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить