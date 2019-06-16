«Могут требовать от Европы активных действий»: Иран упрекнул страны СВПД в «несущественной поддержке» по ядерной сделке

Иранский лидер Хасан Рухани обвинил государства, участвующие в Совместном всеобъемлющем плане действий, в недостаточной поддержке. По его словам, Тегеран не может оставаться единственной стороной, выполняющей обязательства в рамках ядерного соглашения. Как отмечают аналитики, заявление Рухани адресовано Германии, Франции и Великобритании, которые не выражают чёткой позиции по иранскому вопросу. Между тем, по мнению экспертов, именно выход Вашингтона из СВПД и «агрессивная политика» Белого дома в отношении ИРИ поставили под угрозу международную безопасность.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с упрёком в адрес членов СВПД, заявив об их «несущественной поддержке». По его словам, Тегеран не может оставаться единственной стороной, которая выполняет обязательства по ядерному соглашению. Соответствующее заявление иранский лидер сделал 15 июня в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшего в Таджикистане.

«Несмотря на выход США (из ядерной сделки. — RT) и возобновление санкций, а также несущественную поддержку, оказываемую сторонами соглашения, мы по-прежнему убеждены, что выполнение обязательств, которые взяли на себя все связанные с соглашением стороны, сыграет важную роль в повышении региональной и международной стабильности», — приводит слова Рухани РИА Новости.

Глава республики также напомнил, что Тегеран будет сокращать свои обязательства по договору, если не получит поддержку со стороны других государств — участников сделки.

Ранее президент России Владимир Путин призвал государства соблюдать соглашение по иранской ядерной программе.

«Всех беспокоит положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Полагаем, что единственное разумное решение — продолжение выполнения участниками плана своих обязательств», — заявил российский лидер.

«Ожидания завышены»

С точки зрения экспертов, говоря о «недостаточной поддержке», президент Ирана «намекнул на государства Европы».

«Отчасти Рухани прав: сейчас все шишки со стороны Вашингтона летят на Тегеран, а Германия, Франция и Великобритания бездействуют. Но с другой стороны, ожидания главы Исламской Республики по отношению к этим государствам завышены: Европа не обладает достаточным суверенитетом и вынуждена ориентироваться на позицию США», — отметил в беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Президент Ирана Хасан Рухани

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© Mukhtar Kholdorbekov

В свою очередь, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян считает, что претензии Ирана к странам — участницам СВПД вполне обоснованны, поскольку обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана беспочвенны.

«Исламская Республика имеет право юридически требовать от Германии, Британии и Франции активных действий. Другое дело, что эти государства не имеют чёткой позиции по иранскому вопросу», — подчеркнул Степанян в разговоре с RT.

Напомним: 8 мая, через год после того, как в Вашингтоне заявили о выходе из СВПД, Иран сообщил, что больше не будет выполнять ряд пунктов договора по иранской ядерной программе. Тегеран объяснил своё решение тем, что США нарушают договорённости и вводят антииранские санкции.

«Резкий антииранский накат»

В последнее время ситуация вокруг СВПД обострилась из-за политики США в отношении Ирана.

Так, на прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп не исключил силового решения иранского вопроса.

«Всегда есть такая вероятность», — заявил американский лидер.

При этом он отметил, что не хотел бы развития такого сценария и готов к переговорам с иранским президентом.

Также по теме «Не угроза, а мишень»: как Иран отвечает на попытки давления со стороны США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не хочет начинать войну с Ираном. По словам дипломата, цель американцев — «изменить...

Также в середине мая Вашингтон направил к берегам Ирана два эсминца ВМС США. О подобных планах ранее заявлял советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Он объяснил эту меру необходимостью «послать ясный и однозначный сигнал» Тегерану.

«На любые покушения на интересы Соединённых Штатов или наших союзников будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы», — говорится в заявлении Болтона, размещённом на сайте Белого дома.

При этом в начале июня госсекретарь США Майк Помпео отметил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новый договор по ядерной программе, который бы заменил СВПД. По его словам, соглашение будет гарантировать иранской стороне снятие американских санкций в обмен на прекращение производства ядерного оружия.

Тегеран, в свою очередь, заявил, что не согласится на переговоры под давлением.

«Горький опыт предыдущих переговоров с США в рамках СВПД ни в коем случае не повторится», — сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По его словам, иранская сторона «не испытывает никакого доверия к США».

Как напомнил Сергей Балмасов, реализация СВПД в своё время была значительно затруднена именно из-за «агрессивных действий Вашингтона».

«Последние заявления Ирана были сделаны после целенаправленного давления США на республику. С приходом Трампа сразу стал заметен резкий антииранский накат. Главе Белого дома удалось спровоцировать Тегеран», — заявил Балмасов.

По его словам, заявление Помпео о том, что Соединённые Штаты якобы готовы предложить Тегерану альтернативу, — всего лишь политический ход.

«Американская сторона просто хочет продемонстрировать, что делает шаг навстречу Ирану, а власти республики не хотят идти на контакт», — пояснил Балмасов.

Эксперт также добавил, что предложение Вашингтона носит ультимативный характер, а потому Ирану нет смысла на него соглашаться и идти на условия США.

«Договорённости с Соединёнными Штатами весьма кратковременны и по факту ничего не гарантируют: Белый дом легко изменяет и отменяет условия международных сделок», — констатирует Балмасов.

Президент США Дональд Трамп

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© Leah Millis

При этом вероятность того, что Вашингтон может пойти на силовую операцию против Ирана, сохраняется, считает аналитик.

«В ситуации вокруг Ирана США ведут игру на обострение. Вопрос в том, до каких пор они будут накалять обстановку. В Соединённых Штатах сейчас заказ не на мирную сделку, а на продолжающееся давление», — подчеркнул Балмасов.

Как отметил Араик Степанян, выход США из СВПД поставил под угрозу международную безопасность.

«От Соединённых Штатов можно ожидать чего угодно: источник нестабильности находится именно в Вашингтоне. Белый дом беспочвенно обвиняет Иран в нарушении договорённостей, а сам подтягивает армию к Персидскому заливу», — констатировал аналитик.

По его словам, США используют «гангстерский подход» во внешней политике: сначала ситуация намеренно обостряется, вводятся санкции, а потом на соперника оказывается давление с целью подтолкнуть его к переговорам на выгодных для Вашингтона условиях.

«Не будет портить отношения с Вашингтоном»

Стоит заметить, что Иран неоднократно обращался к странам Европы с просьбой о поддержке, однако Брюссель должным образом не отреагировал.

Так, 10 июня Рухани призвал европейские страны поддержать Исламскую Республику в ситуации «экономического терроризма» со стороны Соединённых Штатов.

«Своими несправедливыми санкциями США идут по пути экономического терроризма, и мы считаем, что должны противостоять тем, кто лишает людей лекарств и продуктов питания», — сказал президент.

Флаги ЕС и Ирана

globallookpress.com

© Christian Ohde/face to face

Иранский лидер также отметил, что «начатая США война никогда никому не будет выгодна».

Кроме того, ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф осудил политику стран Европы по ядерной сделке, подчеркнув, что они поддерживают соглашение лишь формально.

«У меня вопрос к европейским правительствам: сколько европейских компаний в настоящий момент работает в Иране? Сколько европейских банков предоставляет аккредитивы Ирану? Европейские страны должны продемонстрировать свою поддержку ядерного соглашения на практике, а не на словах», — отметил он в интервью Al Alam TV.

Также по теме Ответ на ультиматум: Европа призвала Иран к соблюдению условий ядерной сделки Главы МИД Европейского союза, Великобритании, Франции и ФРГ призвали Иран к соблюдению условий ядерной сделки и отвергли любые...

В то же время через день после того, как ИРИ объявила о прекращении выполнения части своих обязательств в рамках СВПД, в Евросоюзе призвали республику соблюдать договорённости в рамках соглашения по ядерной программе.

«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — говорится в совместном заявлении глав МИД Германии, Франции, Великобритании и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Судя по текущей риторике европейских участников СВПД в отношении Ирана, Брюссель вряд ли примет какие-то конкретные меры для нормализации обстановки из-за угрозы санкций со стороны США, отмечают аналитики. По словам Сергея Балмасова, ЕС «не будет портить отношения с Вашингтоном» из-за Исламской Республики, несмотря на то что у союза есть свои экономические интересы в регионе.