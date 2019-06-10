Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне санкций США

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Иранский президент Хасан Рухани призвал страны Европы поддержать Иран на фоне «экономического терроризма» со стороны Соединённых Штатов.
Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне санкций США
  • Reuters

«Своими несправедливыми санкциями Соединённые Штаты идут по пути экономического терроризма, и мы считаем, что должны противостоять тем, кто лишает людей лекарств и продуктов питания», — приводит слова Рухани пресс-служба.

По его словам, «начатая США война никогда никому не будет выгодна».

Ранее иранский президент не исключил возможности переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.

17 мая эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.

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