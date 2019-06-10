Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне санкций США
- Reuters
«Своими несправедливыми санкциями Соединённые Штаты идут по пути экономического терроризма, и мы считаем, что должны противостоять тем, кто лишает людей лекарств и продуктов питания», — приводит слова Рухани пресс-служба.
По его словам, «начатая США война никогда никому не будет выгодна».
Ранее иранский президент не исключил возможности переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.
17 мая эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.