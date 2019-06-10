Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне санкций США

Иранский президент Хасан Рухани призвал страны Европы поддержать Иран на фоне «экономического терроризма» со стороны Соединённых Штатов.

«Своими несправедливыми санкциями Соединённые Штаты идут по пути экономического терроризма, и мы считаем, что должны противостоять тем, кто лишает людей лекарств и продуктов питания», — приводит слова Рухани пресс-служба.

По его словам, «начатая США война никогда никому не будет выгодна».

Ранее иранский президент не исключил возможности переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.

17 мая эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.