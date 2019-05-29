Рухани назвал условие переговоров с США

Президент Ирана Хасан Рухани не исключил возможность переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.

«В любое время, как они прекратят притеснять иранскую нацию, откажутся от своих санкций и будут привержены своим обязательствам, они могли бы вернуться за стол переговоров, который сами покинули», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Иран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение.

Со своей стороны, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран не желает войны, и выразил уверенность, что вооружённого конфликта с США удастся избежать.