Рухани назвал условие переговоров с США

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Президент Ирана Хасан Рухани не исключил возможность переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.
Рухани назвал условие переговоров с США
  • Reuters

«В любое время, как они прекратят притеснять иранскую нацию, откажутся от своих санкций и будут привержены своим обязательствам, они могли бы вернуться за стол переговоров, который сами покинули», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Иран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение.

Со своей стороны, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран не желает войны, и выразил уверенность, что вооружённого конфликта с США удастся избежать.

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