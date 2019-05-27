Трамп оценил возможность переговоров с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом он заявил перед началом переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо.

При этом американский президент полагает, что Иран «хотел бы вести переговоры». «Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи», — цитирует Трампа CGTN. Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры. Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа о том, что Иран не желает войны с США, но будет защищаться, если Вашингтон первым начнёт столкновения с Тегераном.