Трамп оценил возможность переговоров с Ираном

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом он заявил перед началом переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо.

При этом американский президент полагает, что Иран «хотел бы вести переговоры».

«Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи», — цитирует Трампа CGTN.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.

Независимый эксперт Игорь Николайчук в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа о том, что Иран не желает войны с США, но будет защищаться, если Вашингтон первым начнёт столкновения с Тегераном.

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