Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Идёт возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.

По его словам, в настоящее время Запад ставит акцент на силовой сценарий разрешения конфликтов интересов, хотя «эпоха однополярности» уходит в прошлое.

В числе подобных агрессивных шагов российский министр назвал «удары» по системе ООН, манипулирование нормами международного права, а также создание препятствий в работе Организации по запрещению химического оружия.

«Выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе», — добавил Шойгу.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT назвал выход США из ДРСМД «безответственнейшим шагом» с точки зрения глобальной и региональной безопасности.