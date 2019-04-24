Пентагон: США открыты для диалога по разоружению с Россией

США открыты для продолжения диалога с Россией по разоружению и контролю над вооружениями, но не испытывают оптимизма по этому поводу. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг в ходе выступления в Brookings Institution в Вашингтоне.

При этом он отметил, что правительство США до сих пор не решило, даст ли оно согласие на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Вопрос о том, будет новый ДСНВ продлён или нет, не решён внутри (американской. — RT) администрации. Это один из ряда вопросов, которые мы рассматриваем в более широком контексте того, куда мы движемся с Россией в диалоге по контролю над вооружениями», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД.

8 февраля в Госдепартаменте заявили, что «Россия начала гонку вооружений».