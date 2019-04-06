В Госдуме ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление глав МИД стран G7, которые призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Госдуме ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
  • Reuters

«В данном случае мы имеем дело с типичной попыткой свалить всё с больной головы на здоровую. То, что США виновны в подрыве Договора РСМД, совершенно очевидно. Но те страны, которые выступают союзниками Соединённых Штатов по НАТО, даже в условиях, когда есть определённые сложности, настойчиво затуманивают эту ситуацию и, по сложившейся на Западе привычке, объявляют виновником Россию», — сказал он.

Депутат также напомнил, что данная тема является очень болезненной и многие страны на разных этапах высказывались категорично в поддержку сохранения договора. 

«Европейские политики признавали, что сохранить ДРСМД чрезвычайно важно. Каждый день идёт борьба за то, что уже завтра станет историей. Поэтому, несмотря на явную вину Вашингтона в разрыве договора, уже сейчас пропагандистскими способами подменяют понятия и вместо США виновником объявляют Россию», — считает Новиков.

Ранее главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как отмечается, если Россия не вернётся к соблюдению ДРСМД, это будет означать «конец договора».

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