Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

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Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
  • Reuters

«Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательств в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение», — говорится в совместном коммюнике.

Как отмечается, если этого не будет сделано, это будет означать «конец договора».

Министры отметили, что должны «внимательно отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых Россией разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД, и принимать ответные меры».

Ранее в МИД России заявили, что НАТО не привело никаких доказательств якобы имевших место нарушений Москвой положений ДРСМД.

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