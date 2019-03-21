Захарова: Столтенберг не привёл ни одного доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не привёл никаких доказательств якобы имевших место нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Врёт и не краснеет. На недавней встрече в Мюнхене с Лавровым Столтенберг не смог привести ни одного доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД. Аргументы у натовцев, как всегда, на уровне «всё есть в соцсетях» и «никто, кроме вас, на такое не способен». НАТО такое НАТО», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировала слова Столтенберга о том, что «все 29 стран — членов НАТО согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД». По его словам, «эта общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США».

Также Столтенберг заявлял в ходе выступления в Варшаве, что расширение альянса не является провокацией по отношению к кому-либо.