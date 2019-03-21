Захарова: Столтенберг не привёл ни одного доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не привёл никаких доказательств якобы имевших место нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Захарова: Столтенберг не привёл ни одного доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД
  • РИА Новости

«Врёт и не краснеет. На недавней встрече в Мюнхене с Лавровым Столтенберг не смог привести ни одного доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД. Аргументы у натовцев, как всегда, на уровне «всё есть в соцсетях» и «никто, кроме вас, на такое не способен». НАТО такое НАТО», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировала слова Столтенберга о том, что «все 29 стран — членов НАТО согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД». По его словам, «эта общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США».

Также Столтенберг заявлял в ходе выступления в Варшаве, что расширение альянса не является провокацией по отношению к кому-либо.

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