В Совфеде прокомментировали призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление глав МИД стран G7, которые призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я думаю, они откровенно морочат голову всему миру, когда говорят о том, что Россия нарушила договор и именно она должна к нему вернуться. Американцы отказались от договора, первыми вышли из него, заявили о какой-то несуществующей угрозе в виде ракеты, которая не вписывается в параметры ДРСМД. Данное заявление — попытка оправдать саму ситуацию и американцев. Но в то же время у тех членов G7, которые входят в состав Европы, есть опасения, что если они допустят размещение американских новых ракет на своей территории, то получат ответную реакцию России», — считает сенатор.

Джабаров напомнил, что американцы в своём бюджете уже заложили деньги «на разработку и исследования ракет данного класса».

«Также они сообщили о выходе из Договора РСМД. Но всё равно пытаются сделать так, чтобы виноватой была Россия. Это попытка свалить вину с больной головы на здоровую», — заключил он.

Ранее главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как отмечается, если Россия не вернётся к соблюдению ДРСМД, это будет означать «конец договора».