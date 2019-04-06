В Совфеде прокомментировали призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление глав МИД стран G7, которые призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Совфеде прокомментировали призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
  • Reuters

«Я думаю, они откровенно морочат голову всему миру, когда говорят о том, что Россия нарушила договор и именно она должна к нему вернуться. Американцы отказались от договора, первыми вышли из него, заявили о какой-то несуществующей угрозе в виде ракеты, которая не вписывается в параметры ДРСМД. Данное заявление — попытка оправдать саму ситуацию и американцев. Но в то же время у тех членов G7, которые входят в состав Европы, есть опасения, что если они допустят размещение американских новых ракет на своей территории, то получат ответную реакцию России», — считает сенатор.

Джабаров напомнил, что американцы в своём бюджете уже заложили деньги «на разработку и исследования ракет данного класса».

«Также они сообщили о выходе из Договора РСМД. Но всё равно пытаются сделать так, чтобы виноватой была Россия. Это попытка свалить вину с больной головы на здоровую», — заключил он.

Ранее главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как отмечается, если Россия не вернётся к соблюдению ДРСМД, это будет означать «конец договора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить