Иран исключил переговоры с США под давлением

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Иран не согласится на переговоры с США под давлением и не желает повторять «горький опыт» переговоров. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с японским премьер-министром Абэ Синдзо.
Иран исключил переговоры с США под давлением
  • © Reuters

Как отметил Хаменеи, Иран «не испытывает никакого доверия к США».

«Горький опыт предыдущих переговоров с США в рамках СВПД ни в коем случае не повторится, поскольку ни одна разумная нация не пойдёт на переговоры под давлением», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в МИД Ирана назвали пустыми заявления США о готовности к переговорам с Тегераном.

Иранский президент Хасан Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне «экономического терроризма» со стороны США. 

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