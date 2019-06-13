Иран исключил переговоры с США под давлением
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Как отметил Хаменеи, Иран «не испытывает никакого доверия к США».
«Горький опыт предыдущих переговоров с США в рамках СВПД ни в коем случае не повторится, поскольку ни одна разумная нация не пойдёт на переговоры под давлением», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в МИД Ирана назвали пустыми заявления США о готовности к переговорам с Тегераном.
Иранский президент Хасан Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне «экономического терроризма» со стороны США.