Трамп оценил вероятность военных действий США против Ирана
- РИА Новости
«Всегда есть такая вероятность», — цитирует Трампа Al Arabiya. При этом американский лидер отметил, что лучше вести диалог.
Он заявил, что готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Ранее иранский президент не исключил возможности переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.
17 мая эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.