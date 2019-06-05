Трамп оценил вероятность военных действий США против Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана, однако подчеркнул, что не желает развития такого сценария.

«Всегда есть такая вероятность», — цитирует Трампа Al Arabiya. При этом американский лидер отметил, что лучше вести диалог.

Он заявил, что готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ранее иранский президент не исключил возможности переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.

17 мая эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.