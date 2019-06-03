США готовы к переговорам с Ираном на высшем уровне

США готовы вести переговоры с Ираном на всех уровнях, в том числе на высшем, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.

«В течение многих месяцев президент Трамп говорил о готовности вести переговоры... Так что когда Иран будет готов к этому разговору, разговору о том, чтобы он вёл себя по-нормальному, мы тоже будем готовы. И это произойдёт на каждом уровне», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что ситуация может разворачиваться так же, как с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее Помпео заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Тегераном без предварительных условий.

Президент Ирана Хасан Рухани не исключил возможность переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.