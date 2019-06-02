США готовы вести переговоры с Ираном без предварительных условий

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона вести переговоры с Тегераном без предварительных условий.

«Мы готовы вести диалог без предварительных условий, мы готовы сесть за стол переговоров», — сказал Помпео на пресс-конференции по итогам встречи со швейцарским главой МИД Иньяцио Кассисом.

При этом госсекретарь добавил, что Вашингтон продолжит противостоять «вредительской политике» Тегерана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани не исключил возможность переговоров с Соединёнными Штатами, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана.