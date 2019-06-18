«Запутанный конфликт»: к каким последствиям может привести усиление военного контингента США на Ближнем Востоке

На фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном Пентагон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительного контингента американских военнослужащих численностью 1000 человек. Последние полтора месяца США, ссылаясь на «угрозы» со стороны Ирана, последовательно наращивают военное присутствие в регионе, подчёркивают аналитики. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, действия Белого дома «достаточно провокационны» и увеличивают вероятность военного столкновения. Эксперты считают, что шанс на мирное разрешение противостояния может дать международное посредничество, в том числе при участии РФ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил озабоченность решением США увеличить военный контингент на Ближнем Востоке. По словам представителя российского МИД, этот шаг повышает риск столкновений в регионе.

«Сейчас, когда мы видим уже на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое, да и военное давление на Иран, такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе как осознанный курс на провоцирование войны», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Заместитель главы российского дипломатического ведомства призвал Соединённые Штаты воздержаться от «усиления своей группировки и от иных шагов, в том числе по подтаскиванию, подталкиванию союзников в разных частях мира» к усилению давления на Иран.

Также по теме «Шито белыми нитками»: США предъявили «доказательства» причастности Ирана к пожару на танкерах Минобороны США обвинило иранских военных в том, что через несколько часов после инцидента с танкерами в Оманском заливе они якобы...

Ранее пресс-служба американского Минобороны со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана сообщила о решении направить в регион ещё тысячу военнослужащих.

«В ответ на запрос Центрального командования Вооружённых сил США, по рекомендации председателя Объединённого комитета начальников штабов и проконсультировавшись с Белым домом, я санкционировал увеличение военного контингента примерно на 1000 человек для выполнения оборонительных задач по противодействую воздушным, морским и наземным угрозам на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении Шанахана.

В качестве причины отправки американских военных указывается «враждебное поведение» Ирана и его союзников в регионе. Якобы подтверждают его и произошедшие 13 июня атаки на два танкера в Оманском заливе. В них США обвиняют Исламскую республику.

В то же время в заявлении Патрика Шанахана особо отмечено, что Вашингтон не стремится конфликту с Тегераном, а предпринятые меры направлены исключительно на обеспечение безопасности размещённой в регионе американской военной группировки. Ранее в связи с «атакой на танкеры» США отправили в Оманский залив дополнительный ракетный эсминец.

Курс на усиление

Новое усиление американских войск уже второе за последний месяц. После того как в середине мая у берегов ОАЭ нападению неизвестных подверглись четыре нефтеналивных танкера, США заявили об отправке 1,5 тыс. человек на Ближний Восток.

В диверсии Вашингтон обвинил иранскую сторону. Однако, как заявили 15 июня власти самих Объединённых Арабских Эмиратов, они не располагают достаточным количеством доказательств, чтобы предъявить обвинения какому-либо государству.

Тем не менее, и в мае 2019 года, и сейчас диверсии против нефтяных танкеров, вину за которые поспешили возложить на Иран, стали поводом для усиления американского военного присутствия в регионе.

В прошлый раз вместе с 1,5 тыс. человек на Ближний Восток должна была направиться и дополнительная американская военная техника: дивизион ЗРК Patriot, разведывательные беспилотники и эскадрилья истребителей, а также военнослужащие инженерных войск США.

Сейчас официально никаких подробностей о специфике отправляемых в регион подразделений не приводится. Однако ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщал, что Пентагон может отправить в регион ЗРК Patriot, несколько боевых кораблей и истребителей.

В начале мая, ссылаясь на угрозы со стороны Ирана, США направили в Персидский залив авианосную группу во главе с кораблём USS Abraham Lincoln и перебросили на авиабазу Эль-Удейд в Катаре стратегические бомбардировщики B-52. Чуть позже к ним присоединились десантный корабль USS Arlington и дополнительная батарея ЗРК Patriot.

Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72)

AFP

© Brian Wilbur / Navy Office of Information

Усиление американской военной группировки вблизи границ Ирана вкупе с введением дополнительных американских санкций привело к обострению конфронтации между Соединёнными Штатами и Исламской республикой и взаимному обмену угрозами. Представители США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео, неоднократно заявляли, что не исключают возможность проведения военной операции против Исламской республики.

«Пусть сохраняется неопределённость»

Как сообщили в Госдепе, 18 июня глава ведомства Майк Помпео должен встретиться во Флориде с руководителем Центрального командования Вооружённых Сил США генералом Кеннетом Маккензи, в зоне ответственности которого находится Ближний Восток.

Майк Помпео

© Fabrizio Bensch

Также госсекретарь пообщается с главой Командования специальных операций ВС США генералом Ричардом Кларком. Глава американского дипведомства и военные намерены «обсудить опасения в сфере региональной безопасности, а также ход текущих операций».

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Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, в конце мая Пентагон разрабатывал план отправки на Ближний Восток до 10 тыс. человек. О планах значительного усиления американской военной группировки сообщали и другие СМИ. Одно из них — об отправке 120 тыс. военных опроверг лично Дональд Трамп, однако сообщения, где фигурировали более скромные цифры, остались без комментариев представителей руководства США.

США заявляют, что не исключают военных действий против Ирана, однако утверждают, что намерены по возможности их избежать. Так, в недавнем интервью журналу TIME Дональд Трамп заявил, что готов к войне против Ирана лишь в одном случае — чтобы не допустить появление у него ядерного оружия.

«В том, что касается ядерного оружия — непременно», — заявил президент, отвечая на вопрос о том, в связи с какой деятельностью Ирана он мог бы задуматься об объявлении ему войны.

«А насчёт другого пункта пусть сохраняется неопределённость», — сказал президент.

Ранее Иран неоднократно заявлял, что не намерен создавать ядерное оружие. Однако в ответ на американские санкции и неготовность европейских стран задействовать механизмы по их обходу Тегеран прекратил выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года (СВПД) по своей ядерной программе. Они касаются ограничений на обогащение урана и обязательств по продаже тяжёлой воды. Эти материалы теоретически могут использоваться для создания ядерного оружия, поэтому в рамках СВПД и были введены механизмы, которые бы препятствовали их накоплению иранской стороной.

В США озвучиваются как призывы остановить рост военной напряжённости вокруг Ирана, так и заявления о необходимости более активных антииранских действий. Так, в конце мая 76 американских генералов и адмиралов в отставке и высокопоставленных чиновников в открытом письме к Дональду Трампу заявили, что усиление американского военного присутствия в регионе вызывает у них большие опасения и чревато ненужной для страны войной. В свою очередь на днях обозреватель The New York Times Бретт Стивенс призвал ВМС США «топить» иранские корабли «как в портах, так и в открытом море».

Снимать «нефтяную ренту»

«Целью США является нагнетание напряжённости на Ближнем Востоке и желание оказать прессинг на иранское руководство», — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

В свою очередь, востоковед Карине Геворгян отмечает: тысяча военнослужащих — недостаточное усиление для реального столкновения с Ираном. Зато под предлогом защиты от Тегерана Вашингтон может потребовать от ближневосточных союзников платить больше за обеспечение их безопасности.

«Это не контингент для войны, он нужен, чтобы снимать со стран региона, которые являются союзниками США, нефтяную ренту. Чтобы они больше платили страховым компаниям и самим США напрямую за обеспечение безопасности, — заявила в беседе с RT Геворгян. — Возможно, США продолжат наращивать военное присутствие в регионе, но мобилизационный ресурс у них для этого невелик. 800 тысяч человек, необходимых для войны с Ираном, вместе со своими партнёрами они не наберут».

В то же время, как отмечает Юрий Зинин, наращивание американского военного давления на Иран чревато непредсказуемыми последствиями. Даже если Вашингтон действительно не готов участвовать в большой войне, необдуманные действия могут привести к втягиванию США в конфликт.

По мнению эксперта, свою роль в этом процессе играют и особенности внутриполитических процессов в США накануне выборов 2020 года: ставка Трампа на антиирански настроенное израильское лобби и желание продемонстрировать населению, что он является жёстким руководителем.

Катера Корпуса стражей Исламской революции Ирана

AFP

© Fars News / Mehdi Marizad

«Часто внутренний расклад и соотношение сил внутри США толкают их на такие действия, которые имеют опасный поворот и могут принести большие неприятности вплоть до горячего конфликта», — считает политолог.

Международная озабоченность

Усиление военной группировки США вблизи берегов Ирана с беспокойством восприняли в Японии. Премьер страны Абэ Синдзо только что совершил визит в Тегеран, попытавшись выступить посредником между американским и иранским руководством.

«Вызывает глубокое беспокойство, что в ближневосточном регионе произойдёт обострение напряжённости», — цитирует РИА Новости заместителя генерального секретаря японского правительства Ясутоси Нисимура.

Пока японская сторона не склонна соглашаться с предъявляемыми США «доказательствами» причастности Ирана к инциденту в Оманском заливе. Один из танкеров, подвергшихся атаке 13 июня, — Kokuka Courageous — принадлежал японской компании, однако свидетельства команды корабля об обстоятельствах атаки противоречат данным, предоставленным Вашингтоном.

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Ранее к «максимальной сдержанности» в оценке инцидента в Оманском заливе призвала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Большинство европейских стран также весьма осторожно комментируют ситуацию. США, несмотря на попытки Вашингтона противопоставить Иран «мировому сообществу», из союзников поддержали лишь Великобритания, Саудовская Аравия и Израиль.

При этом, как сообщают британские СМИ, лишь Великобритания, как и США, приняла решение направить на Ближний Восток дополнительный контингент — несколько десятков спецназовцев королевской морской пехоты. В мае СМИ Соединённого Королевства сообщали, что Лондон отправил в регион военных из ещё одного элитного спецподразделения — боевых пловцов SBS («Особой лодочной службы» королевских ВМС).

В мае министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что такие шаги ведут к повышению рисков в регионе.

17 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя осудил «искусственное нагнетание обстановки» после инцидента в Оманском заливе и призвал страны региона обратить внимание «на российское предложения по запуску в Персидском заливе, а в перспективе и на всем Ближнем Востоке, процесса выработки мер доверия и безопасности». Соответствующие инициативы МИД России озвучивает уже более 10 лет.

Как отметил 18 июня Сергей Рябков, Россия также стремится предложить США выход из сложившейся ситуации.

«Мы находимся с ними в постоянном контакте, как и с иранцами. Работаем на позитив. Удастся ли нам противопоставить нынешней тенденции на повышение ставок со всех сторон разумную альтернативу — вопрос открытый, но мы соответствующие усилия продолжим, в том числе в ближайшие дни», — отметил замминистра.

По словам Юрия Зинина, странам региона, а также США и Ирану, «нужно делать всё, чтобы находить точки соприкосновения, чтобы избежать военного конфликта». При этом, по мнению эксперта, причиной роста напряжённости между Вашингтоном и Тегераном стал выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, и наилучшим решением было бы возвращение США к выполнению условий «ядерной сделки» с Ираном. Но администрация Трампа вряд ли решит пойти в этом вопросе на попятную, уверен Зинин.

В то же время, по мнению Карине Геворгян, ресурсы дипломатии до конца не исчерпаны.

«Я думаю, что выход из сложного и запутанного конфликта между США и Ираном есть, — считает политолог. — Если грамотно будет выстроено дипломатическое посредничество, то выход можно будет найти».