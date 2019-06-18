В МИД России отреагировали на решение США отправить военных на Ближний Восток

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

«Сейчас, когда мы видим уже на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое, да и военное давление на Иран, такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его мнению, такие действия не могут оцениваться иначе как осознанный курс на провоцирование войны.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.