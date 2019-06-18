В МИД России отреагировали на решение США отправить военных на Ближний Восток

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.
В МИД России отреагировали на решение США отправить военных на Ближний Восток
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сейчас, когда мы видим уже на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое, да и военное давление на Иран, такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны»,  — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его мнению, такие действия не могут оцениваться иначе как осознанный курс на провоцирование войны.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить