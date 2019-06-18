Шаманов оценил решение США отправить тысячу военных на Ближний Восток
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«Тысяча человек — это не такое количество военнослужащих, которое бы кардинально изменило ситуацию в этом регионе», — приводит Интерфакс его слова.
Шаманов назвал этот факт неприятным, но отметил, что «он не такой, чтобы вызвать панику у руководства Ирана».
Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.