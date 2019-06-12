«Часть разрядки в отношениях»: помогут ли усилия международных посредников снизить напряжённость между США и Ираном

В Тегеран прибыл премьер-министр Японии Абэ Синдзо. Это первый официальный визит японского лидера в Иран за последние 40 лет. При этом, как сообщают СМИ, одна из основных целей поездки Абэ — поддержка активизации диалога между Исламской Республикой и США. Эксперты отмечают, что Япония — далеко не единственная страна, которая пытается помочь наладить контакты между Тегераном и Вашингтоном. На роль посредника претендуют Германия, Катар, Ирак и Оман. По мнению аналитиков, усилия со стороны других стран могут означать, что в ближайшее время в отношениях между Соединёнными Штатами и ИРИ может начаться разрядка.

12 июня премьер-министр Японии Абэ Синдзо прибыл в Иран. На повестке дня первого за 40 лет визита японского лидера в Тегеран не только двусторонние отношения. Как отмечают мировые СМИ, одна из главных задач Абэ — интенсификация диалога США с Ираном, отношения между которыми с мая текущего года находятся в крайне напряжённом состоянии. Представители США, включая президента Дональда Трампа, несколько раз за прошедший месяц заявляли, что не исключают военного столкновения между странами.

«На фоне нарастающей напряжённости на Ближнем Востоке в ходе встреч на высшем уровне мы планируем побудить Иран к тому, чтобы он, как региональная держава, двигался по пути снижения этой напряжённости», — цитирует Reuters заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги.

Дональд Трамп и Абэ Синдзо

Reuters

© Athit Perawongmetha

По словам представителя японского правительства, в ходе четырёхдневного визита в Тегеран Абэ Синдзо проведёт встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и верховным лидером Али Хаменеи. Во время пресс-конференции 11 июня Суга также подчеркнул, что накануне Абэ Синдзо и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана по телефону.

Ранее американский президент приветствовал намерение японского премьера посетить Тегеран.

«Я знаю, что у премьер-министра Японии, как и у его страны, очень хорошие отношения с Ираном, — заявил Трамп журналистам во время визита в Японию 27 мая. — Об этом премьер-министр со мной уже говорил. А ещё я действительно считаю, что Иран желает провести переговоры. И если это так, то и мы желаем».

Посредник с Востока

Как отмечает иранское новостное агентство Fars со ссылкой на министра иностранных дел Исламской Республики Хасана Рухани, на переговорах иранских лидеров с Абэ будет поднят вопрос сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — так называемой иранской «ядерной сделки». США вышли в прошлом году из этого соглашения и ввели санкции против Тегерана.

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В свою очередь, официальный представитель Высшего совета национальной обороны Ирана Кейван Хосрави заявил, что успех этой части визита будет зависть от того, пойдут ли на уступки в Вашингтоне.

«Сообщается, что Абэ Синдзо в ходе своего визита в Иран будет выступать в качестве посредника, одобренного США, — цитирует Fars иранского чиновника. — Залогом успеха данного визита могут стать усилия по возвращению США в список участников СВПД и компенсации нанесённого Ирану ущерба, а также снятие с него экстерриториальных санкций Вашингтона. Это соответствует признанным и вновь заявленным принципам международного сообщества».

Как отмечают эксперты, Япония, как один из главных покупателей иранской нефти, оказалась в числе стран, которых антииранские санкции США затронули напрямую. Среди других факторов, побудивших японского премьера взяться за рискованную затею, японские и мировые СМИ называют доверительные отношения Абэ с Трампом, поддержание дружественных связей между Токио и Тегераном, а также имидж Японии как страны нейтральной и невовлечённой в ближневосточные конфликты.

«Потенциал таких инициатив есть, — отметил в разговоре с RT востоковед Саид Гафуров. — Это правильное дело, у которого есть ненулевые шансы получиться».

Однако, по мнению эксперта, пока трудно сказать, что могут предложить друг другу Вашингтон и Тегеран, так как «интересы стран и их подходы кардинально различаются».

Тегеран устраивает вариант соглашения по ядерной программе 2015 года. США хотят более жёстких ограничений, стремясь расширить сделку и на ракетную программу Исламской Республики. Кроме того, выход Вашингтона из СВПД снял вопрос возвращения Ирану доступа к замороженным в США многомиллиардным активам республики, а при возобновлении переговоров иранцы вновь начнут требовать вернуть им их деньги, чего американцам не хотелось бы, полагают эксперты.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова заявила RT, что после выхода США из СВПД у Тегерана нет оснований доверять Вашингтону, ведь тот может в любой момент выйти и из нового соглашения. Также подорвано доверие к США в иранском обществе, усилился антиамериканизм. Прислушиваясь к мнению народа, иранские лидеры не стремятся садиться за стол переговоров с администрацией Трампа.

«Чтобы смягчить напряжённость между Ираном и США, надо предпринять серьёзные дипломатические усилия. Насколько это удастся Абэ Синдзо, сказать сложно», — констатировала в разговоре с RT Фёдорова.

Призывы к деэскалации

«Абэ Синдзо — не первый государственный деятель, который хочет оказать посреднические услуги для урегулирования крайне обострившейся ситуации вокруг ирано-американских отношений», — отметила Ирина Фёдорова.

За несколько дней до визита японского премьера в Тегеране побывал высокопоставленный представитель другой страны-союзника США — министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В понедельник, 10 июня, он провёл переговоры со своим иранским коллегой, заявив, что крайне обеспокоен ситуацией, сложившейся в регионе.

«Опасное ухудшение существующей напряжённости может также привести к военной эскалации», — отметил Маас.

Президент Ирана Хасан Рухани и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

Reuters

© Official Iranian President website

По словам Ирины Фёдоровой, особая озабоченность немцев и японцев происходящим в Персидском заливе связно с тем, что и Германия, и Япония — важные импортёры нефти. Если вспыхнет вооружённый конфликт, под угрозой окажется экспорт «чёрного золота» в страны Европы и Азии не только из Ирана, но и со всего Ближнего Востока.

Как отмечает The Washington Examiner, во время остановки в Багдаде по пути из Берлина в Тегеран, Маас призвал все стороны конфликта вокруг Ирана к диалогу, заявив, что европейские страны «должны возглавить» переговорный процесс.

Глава немецкого МИД также подчеркнул, что страны ЕС намереваются продолжить экономическую деятельность в Иране, несмотря на выход США из СВПД, и таким образом сохранить «ядерную сделку».

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52, переброшенные в Катар в ходе эскалации напряжённости вокруг Ирана

Reuters

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook

Ранее Тегеран отказался выполнять часть соглашений в рамках СВПД и пригрозил пойти дальше, если европейцы не компенсируют стране экономические потери от выхода Вашингтона из соглашения.

К переговорам между США и Ираном призвал и Катар. Министр иностранных дел арабской страны шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, выступая 9 июня в Лондоне, сообщил, что Доха пытается сгладить противоречия между Вашингтоном и Тегераном.

О готовности содействовать нормализации американо-иранских отношений заявляли также представители Омана и Ирака.

Россия также выступает за возобновление диалога Ирана и США, хотя официально и не предлагает себя в качестве посредника. 6 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что прямые переговоры Вашингтона и Тегерана «можно только приветствовать».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не будет «навязывать свои услуги» в качестве посредника. Для начала переговоров между Ираном и США, по мнению главы российской дипломатии, Штатам необходимо избавиться от политики «шантажа и удушающих санкций», на чём настаивает и сам Иран.

Ранее, отвечая на заявления Майкла Помпео и Дональда Трампа о готовности к переговорам с Исламской Республикой, Хасан Рухани подчеркнул, что для этого США должны как минимум отказаться от политики санкционного давления на Иран.

По мнению Саида Гафурова, рано или поздно Вашингтону придётся пойти на попятную.

«Разрядка неизбежно произойдёт, — считает политолог. — Появление посредников и есть часть этой разрядки. Трамп блефует, доводя обострение до предела, но скоро дальше повышать ставки станет невозможно. И тогда будет лишь один путь — откат назад».