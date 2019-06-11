Премьер Японии впервые за 40 лет посетит Иран

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо с 12 по 14 июня совершит визит в Иран, в ходе которого проведёт встречи с президентом страны Хасаном Рухани и аятоллой Али Хаменеи.

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«В ходе поездки запланированы встречи с президентом Рухани и верховным лидером Али Хаменеи. Это первый визит премьера Японии в Иран более чем за 40 лет», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в 2019 году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном.

Ранее Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне санкций США.