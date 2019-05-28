«Повод для усиления экономических санкций»: как США используют тему ядерного оружия для давления на Иран

Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф. Это заявление прозвучало после слов Дональда Трампа о том, что США не добиваются смены режима в исламской республике, а хотят предотвратить появление у страны ядерного арсенала. Эксперты считают, что Иран стремится продемонстрировать мирный характер своей внешней политики и противопоставить его агрессивным действиям Соединённых Штатов в регионе. Между тем Вашингтон продолжает поддерживать миф о ядерных амбициях Тегерана, чтобы не ослаблять экономическое давление на государство.

Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил 28 мая глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

«Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр в своём Twitter.

Это заявление внешнеполитического ведомства исламской республики прозвучало после слов американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране, но при этом хотят предотвратить появление у Тегерана оружия массового поражения.

«Мы не стремимся к смене режима, мы стремимся к нераспространению ядерного оружия», — сказал Трамп в Токио в ходе совместной пресс-конференции с японским премьером Абэ Синдзо 27 мая.

Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном, если Тегеран выступит с подобным предложением.

Миролюбивая позиция

В разговоре с RT руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев отметил, что Иран сейчас стремится продемонстрировать миролюбивый характер своей региональной политики и противопоставить её агрессивной риторике Соединённых Штатов.

«Иранская сторона, видя, как американцы наращивают военное присутствие в регионе и обостряют ситуацию, устами своих умеренных представителей истеблишмента в лице президента и министра иностранных дел пытается успокоить мировое сообщество, заявляя, что они не стремятся к обострению ситуации», — пояснил Исаев.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя слова Трампа, отметил, что после того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном, никакие заявления Белого дома о готовности к переговорам уже не имеют значения.

«За всё время существования сделки к Ирану не было никаких претензий. После того как США в одностороннем порядке вышли из СВПД, они потеряли право каким-либо образом требовать от Ирана дополнительных уступок. Всё, что США сейчас говорят, — попытка давления на Тегеран», — пояснил эксперт.

По мнению Александра Асафова, слова Трампа о готовности к переговорам пока ничем не подкреплены.

«Неизвестно, как президент США видит эти переговоры. Пока Иран для него остаётся принципиальным врагом... То, что Тегеран якобы разрабатывает ядерное оружие, — это миф, повод к войне, причина для того, чтобы американцы продолжали воздействовать на иранскую экономику», — заключил эксперт.

Слово и дело





Эксперты отмечают, что заявлению Трампа о готовности к переговорам предшествовал ряд недружественных шагов в отношении Тегерана. Так, в начале мая советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил об отправке ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln в район Персидского залива. Болтон пояснил, что это решение американского руководства должно стать «сигналом» для Ирана.

Авианосец Abraham Lincoln

Reuters

© U.S. Navy

За несколько дней до выступления в Японии Трамп сообщил, что в связи с обострением отношений с Ираном на Ближний Восток будет отправлен дополнительный контингент американских военных численностью 1,5 тыс. человек.

Глава МИД Ирана Зариф, комментируя это решение, заявил, что США «выдвигают необоснованные обвинения» против Ирана для того, чтобы «оправдать свою агрессивную политику» в отношении Тегерана. По его словам, увеличение контингента США усилит напряжённость в регионе Персидского залива.

«Эти действия также представляют угрозу глобальным миру и стабильности», — отметил он.

Также администрация Трампа приняла решение поставить вооружения на $8 млрд региональным противникам Ирана — Саудовской Аравии, Объединённым Арабским Эмиратам и Иордании. Причём Белый дом хочет провести сделку в обход конгресса США.

«Посредством этих поставок будет оказана поддержка нашим союзникам, укреплена стабильность на Ближнем Востоке, а также предоставлена помощь этим странам в сдерживании и самообороне перед лицом Исламской Республики Иран», — говорилось в официальном заявлении главы Госдепа Майка Помпео.

Переговоры без сделки

Напомним, ядерная сделка — Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) — была заключена в 2015 году Ираном и США при участии России, Китая, Германии, Франции и Великобритании.

Согласно её условиям Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки, так как, по мнению Вашингтона, Тегеран якобы нарушал её условия. При этом остальные участники соглашения и МАГАТЭ подчёркивали, что Иран выполняет все условия сделки и не ведёт разработок ядерного оружия.

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Вскоре после выхода США из соглашения администрация Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые.

Несмотря на действия Вашингтона, европейские участники ядерной сделки продолжают соблюдать её условия и пытаются сохранить экономические отношения с Тегераном. Для этого Францией, Великобританией и ФРГ был создан механизм INSTEX, который позволяет вести торговлю с Ираном в обход американских санкций.

После того как США ввели новые меры против металлургического сектора исламской республики, глава иранской дипломатии Зариф заявил, что такой политике Вашингтона должно противостоять всё мировое сообщество.

«Очевидно, что в действительности США своими санкциями взяли под прицел мировой порядок. Если этому не противодействовать, международное сообщество окажется в затруднительном положении», — приводит его слова Информационное агентство Исламской Республики Иран.

Власти Ирана понимают, что все соглашения США трактуют исключительно в свою пользу и в любой момент могут их нарушить, напомнил Владимир Брутер.

«Поэтому какой смысл заключать соглашение с теми, кто в одностороннем порядке из него выходит и требует дополнительных уступок», — подчеркнул эксперт.

Санкционное давление





За несколько дней до сделанных в Японии заявлений Трампа, 23 мая, президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что его страна не сдастся, даже если подвергнется бомбардировкам.

«Сегодня нам необходима стойкость, враги должны осознать, что отчаянию и безнадёжности нет места в наших сердцах», — цитирует заявление иранского лидера РИА Новости.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

© Abdullah Dhiaa Al-Deen

В свою очередь, Мохаммад Зариф отметил, что Тегеран сядет за стол переговоров с Вашингтоном только после того, как американская сторона прекратит экономическое давление на Иран.

«США ведут экономическую войну против Ирана. Это нужно остановить. Экономическая война нацелена на иранский народ, и этому нужно положить конец. У США нет ни юридического, ни морального, ни политического международного основания вести экономическую войну с Ираном», — приводит его слова телеканал CNN.

Зариф также отметил, что его страна не заинтересована в противостоянии, но готова защищаться и не будет вести переговоры по принуждению.

«Нельзя угрожать иранцу и ожидать от него какого-то взаимодействия. Это нужно делать с уважением, а не посредством угроз», — добавил министр.

По мнению Владимира Брутера, Вашингтон на самом деле не готов к конструктивному диалогу и планирует и дальше усиливать санкционное давление на Тегеран в надежде на дестабилизацию ситуации в стране.

«США хотят добиться хаоса внутри республики. В таком случае они покажут всем, что происходит с теми, кто не соглашается с ними», — отметил эксперт в разговоре с RT.