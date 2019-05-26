В МИД Ирана рассказали о разработке договора о ненападении

Короткая ссылка
RT
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о разработке документа, который, как предполагается, будет адресован странам Персидского залива. В нём содержится предложение подписать договор о взаимном ненападении на фоне сложившейся в Ближневосточном регионе ситуации.
В МИД Ирана рассказали о разработке договора о ненападении
  • © Reuters

«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона — на столе», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иранского правительства.

Отмечается, что Зариф сделал данное заявление в ходе встречи с коллегой из Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом.

Ранее глава МИД Ирана подчеркнул, что США ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе. 

В свою очередь, востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить