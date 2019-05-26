В МИД Ирана рассказали о разработке договора о ненападении
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«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона — на столе», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иранского правительства.
Отмечается, что Зариф сделал данное заявление в ходе встречи с коллегой из Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом.
Ранее глава МИД Ирана подчеркнул, что США ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе.
В свою очередь, востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.