В МИД Ирана рассказали о разработке договора о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о разработке документа, который, как предполагается, будет адресован странам Персидского залива. В нём содержится предложение подписать договор о взаимном ненападении на фоне сложившейся в Ближневосточном регионе ситуации.

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«Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона — на столе», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу иранского правительства. Отмечается, что Зариф сделал данное заявление в ходе встречи с коллегой из Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом. Ранее глава МИД Ирана подчеркнул, что США ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе. В свою очередь, востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.