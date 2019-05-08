«Вынужден жёстко отвечать»: почему Иран частично приостановил выполнение обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил о решении страны на 60 дней отказаться от ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, согласно которым Тегеран должен был продавать излишки обогащённого урана и тяжёлой воды. Частичное прекращение выполнения условий СВПД Иран объясняет санкционным давлением со стороны США и неспособностью государств ЕС обойти ограничительные меры Вашингтона. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Соединённые Штаты в создании неприемлемой ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также заявил о намерении убедить европейских партнёров выполнить свои обязательства перед ИРИ. Как отмечают эксперты, если Тегерану не предложат выгодные условия сохранения СВПД, он, скорее всего, выйдет из договора.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом 8 мая заявил, что Москва и Тегеран договорились работать со всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, чтобы сохранить соглашение, ограничивавшее иранскую ядерную программу в обмен на отмену санкций.

«Будем убеждать прежде всего наших европейских партнёров, что они должны выполнить своё обещание. А вы знаете: они вызвались составить механизм, который в банковских транзакциях не будет зависеть от американской системы», — подчеркнул Лавров.

Однако он отметил, что созданный европейскими странами механизм по расчётам с Ираном — INSTEX — показал меньшую эффективность, чем планировалось.

«К сожалению, пока некоторые наши европейские коллеги пытаются в разговорах о ситуации вокруг Ирана развивать идеи, которые не имеют ничего общего с Совместным всеобъемлющим планом действий и напоминают попытку отвлечь внимание от неспособности наших европейских партнёров выполнять СВПД», — сказал глава МИД России.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что исламская республика частично прекращает выполнять свои обязательства по ядерной сделке — Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года. Этот документ ограничивал развитие иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций.

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащённого урана и тяжёлой воды в другие страны. Право на это дают нам статьи 26 и 36 соглашения», — цитирует Рухани ТАСС.

По словам Рухани, Тегеран уведомил о своём решении других участников СВПД: Россию, Великобританию, Китай, Германию и Францию.

Ещё один участник СВПД — США — год назад вышел из сделки. Соответствующее распоряжение тогда подписал президент Дональд Трамп. В ноябре 2018 года Соединённые Штаты ввели эмбарго на продажу иранской нефти, а в апреле текущего года анонсировали, что отменят действовавшие с ноября исключения из санкций для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Италии и Греции.

Именно «безответственное поведение» США, как подчеркнул Лавров, привело к «неприемлемой ситуации» вокруг иранской ядерной программы. Как отметил Зариф в ходе встречи с российским министром, именно после расширения американских санкций против Ирана 4 мая оказалось «практически невозможно» реализовывать СВПД в прежнем объёме. Глава иранской дипломатии, как и его российский коллега, призвал европейских участников ядерного соглашения к более активным действиям.

«Россия и Китай выполняли свои обязательства… Другие участники не смогли, в частности, европейские. Сейчас есть короткое время для остальных участников СВПД, в частности европейских стран, с тем чтобы те обязательства, которые их министры приняли на себя, чтобы они реализовывали эти обязательства... И если эти обязательства будут реализованы, тогда мы гарантируем дальнейшую жизнь СВПД», — заявил Зариф.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также связал обстановку вокруг иранской ядерной программы с политикой Вашингтона в отношении Тегерана.

«Вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей приверженности СВПД, о важности и безальтернативности в настоящий момент. Путин также неоднократно говорил о последствиях необдуманных шагов в отношении Ирана. Имеется в виду то решение, которое было принято Вашингтоном. Вот мы видим, что эти последствия начинают наступать», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

По словам представителя президента России, пока преждевременно говорить о возможности введения санкций против Тегерана в связи с последним решением страны по СВПД.

Ответ Вашингтону

Именно с решением Соединённых Штатов отказаться от выполнения ядерной сделки и вернуться к политике санкций Иран и связывает сейчас свои действия. Пункты 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий рассматривают повторное введение санкций против Тегерана как основание для него полностью или частично отказаться от выполнения своих обязательств по сделке.

В Тегеране отметили, что страны ЕС пока не смогли выполнить обещаний относительно экономического сотрудничества с Тегераном в условиях американских ограничительных мер. Год переговоров, начавшихся с момента выхода Вашингтона из соглашения, завершился ничем. Теперь Хасан Рухани требует от участников СВПД конкретных шагов, направленных на то, чтобы сохранить сделку.

Если в течение ближайших 60 дней никаких договорённостей по этому поводу не будет достигнуто, то, по словам Рухани, Иран может начать обогащать уран без ограничений. Также Исламская Республика может отказаться от модернизации ядерного реактора в городе Арак. Если вопрос выполнения Тегераном ядерной сделки будет вынесен на обсуждение Совбеза ООН, Иран обещает дать «жёсткий ответ», передаёт Fars News.

7 мая в интервью РИА Новости Зариф заявил, что «возможен пересмотр принятых ограничений в рамках СВПД», если ЕС не сможет помочь Ирану выполнять свои обязательства в рамках соглашения из-за санкционного давления США.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

globallookpress.com

© Ahmad Halabisaz/imago stock&people

В мире неоднозначно отреагировали на решение иранской стороны. Так, в МИД КНР, как передаёт РИА Новости, заявили, что сожалеют о нагнетании обстановки вокруг Ирана, выступают против односторонних американских санкций. Дипломаты отметили, что Тегеран полностью выполняет свои обязательства по СВПД.

В свою очередь, министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли отметила в интервью телеканалу BFM, что в ЕС не хотели бы выхода Ирана из соглашения. Она подчеркнула, что сейчас Иран выполняет все свои обязательства в рамках СВПД, но в случае его отказа от их выполнения будет поднят вопрос о введении против него санкций.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия сожалеет о решении иранского руководства и обсудит его с партнёрами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на церемонии в честь Дня павших воинов и жертв терактов, отметил, что еврейское государство не позволит Ирану «получить ядерное оружие».

Глава международного комитета российского Совета Федерации Константин Косачёв отметил в своём Facebook, что действия Ирана — «это ещё не отказ от сделки, а, скорее, дипломатический демарш».

«Иран действует абсолютно логично и в своих интересах. В его отношении не выполняются взятые обязательства, Соединённые Штаты заявили о выходе из сделки и искусственно нагнетают ситуацию для того, чтобы была ещё одна страна-изгой, из-за которой американцы снова смогли бы наращивать расходы на вооружение», — прокомментировал RT решение Ирана отказаться от выполнения некоторых пунктов СВПД первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Долго ждали

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, подписанному в 2015 году, Иран обязался в течение 15 лет «не сооружать дополнительных тяжеловодных ректоров или накапливать тяжёлую воду».

«Все избыточные объёмы тяжёлой воды будут экспортироваться на международный рынок», — отмечалось в документе.

Также должно было идти на экспорт и избыточное количество обогащённого урана. Оно должно было продаваться по рыночной цене и «доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран, который будет доставляться в Иран, или разбавляться до природного уровня», подчёркивалось в соглашении.

Обе эти меры должны были предотвратить накопление в Иране необходимых для создания ядерного оружия компонентов, в том числе оружейного плутония. В этих же целях должен был модернизироваться ядерный реактор в Араке, чтобы не «нарабатывать плутоний оружейного качества».

Однако 3 мая Госдеп США объявил, что «деятельность по передаче обогащённого урана из Ирана в обмен на урановую руду» и расширение АЭС в Бушере могут попасть под американские санкции.

Как отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин, это не единственный пример того, что США пренебрегают положениями ядерного соглашения, от участия в котором они уже отказались.

АЭС в Бушере

© REUTERS/Mehr News Agency/Majid Asgaripour

«США не используют механизм разрешения споров, прописанный в СВПД, — отмечает эксперт. — Если одна сторона считает, что другая не выполняет соглашение, то нужно принимать решения совместно. США же действуют в одностороннем порядке».

Как отмечают эксперты, решение, озвученное президентом Ирана Рухани, было ожидаемым.

«Такая реакция Ирана была ожидаема из-за давления США, — подчеркнула в разговоре с RT иранист, редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Каринэ Геворкян. — Они поставили Иран в такое положение, когда он вынужден жёстко отвечать».

По мнению Николая Бобкина, не отреагировать на то, что уже прошёл год после выхода США из договора, иранцы не могли.

По словам эксперта, «самое важное, что Иран из ядерного соглашения полностью не выходит. Он приостанавливает участие в ряде положений договора».

Однако, отмечает Бобкин, если и дальше американские санкции не будут чем-то компенсированы, Тегеран в конечном счёте выйдет из соглашения, которое накладывает на него ограничения, но не приносит никаких выгод.

Технически Иран способен возобновить производство обогащённого урана в короткие сроки. Как сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи, Исламская республика способна начать работы по обогащению урана до 20% в течение 4-х дней.

«Разумеется, есть возможность сохранить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года», — считает Каринэ Геворкян.

По её мнению, резервы дипломатии пока не исчерпаны. Как отметил Дмитрий Песков, Россия продолжит консультации с европейскими партнёрами для повышения «дальнейшей жизнеспособности» СВПД. Как сообщает РИА Новости, 8 мая замглавы МИД России Сергей Рябков уже обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с генеральным директором по консульским вопросам и вопросам безопасности МИД Великобритании Филиппом Бертоном.

«Не исключено, что после Москвы Зариф полетит на переговоры с другими участниками соглашения», — считает Геворкян.

На фоне конфронтации

Заявления из Тегерана о приостановке выполнения ядерного соглашения 2015 года совпали с очередным обострением отношений Вашингтона и Тегерана. Ранее США внесли в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции, а Иран — американские войска.

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5 мая советник президента США Джон Болтон заявил, что американцы оправляют к иранским берегам авианосную группу — «в ответ на ряд тревожных и ведущих к эскалации признаков и предупреждений». Также, как сообщают американские СМИ со ссылкой на Центральное командование Вооружённых сил США, в поддержку авианосной группе в регион отправились четыре стратегических бомбардировщика B-52. Они разместятся на авиабазе Эль-Удейд в Катаре. В середине апреля поступала информация, что в соседние Арабские Эмираты США впервые перебросили истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Как сообщает «Голос Америки»* со ссылкой на официального представителя Центрального командования Уильяма Урбана, американцы видят «явные признаки того, что иранcкие войска и их различные марионеточные формирования ведут подготовку к возможным атакам против американских военных в регионе». В свою очередь, CNN со ссылкой на информированные источники отмечает: Иран якобы перебрасывает морем баллистические ракеты, чтобы нанести удар по США и их союзникам в Ираке или Сирии.

На этом фоне госсекретарь США Майк Помпео после встречи с Сергеем Лавровым в Финляндии отменил запланированный вылет в Германию и вместо этого направился в Ирак, где провёл переговоры с руководством страны. Как отметил сам Помпео, его визит был обоснован «повышением активности Ирана».

Майк Помпео в Ираке

© Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS

Как отмечает Николай Бобкин, то, что выглядит как резкое усиление американского военного давления на Иран, на самом деле просто плановая ротация американских вооружённых сил в регионе, хотя и несколько ускоренная.

«Эта группировка там была всегда, — подчёркивает Бобкин. — США просто используют воинственную риторику, чтоб запугать Иран».

Кроме того, отмечает эксперт, в условиях, когда поддержать возможную американскую военную операцию против Исламской республики могут лишь Израиль и Саудовская Аравия, Вашингтон вряд ли решится на агрессию.

«Чтобы противостояние Ирана и США перешло в горячую фазу, необходимо использование крупных наземных контингентов, которые американцы предоставить не могут, — считает Каринэ Геворкян. — А их региональный союзник, Саудовская Аравия, резко выступающая против Ирана, такими возможностями не обладает».

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.