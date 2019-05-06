«С безжалостной силой»: США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов. Об этом заявил советник главы Белого дома Джон Болтон. Ранее Соединённые Штаты усилили санкционное давление на исламскую республику: Вашингтон не стал продлевать исключения, разрешающие ряду стран закупать нефть у Тегерана без риска подпасть под ограничительные меры. Как подчеркнули власти Ирана, они намерены сбывать нефть на сером рынке.

США направят к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики из-за «нарастающих тревожных признаков», заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Вашингтон готов применить силу в случае посягательства Тегерана на интересы США и их союзников.

«В ответ на ряд тревожных и ведущих к эскалации признаков и предупреждений Соединённые Штаты развёртывают авианосную ударную группу Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков в регионе Центрального командования США», — говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении Болтона.

Советник президента США пояснил, что таким образом Вашингтон намерен дать «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединённых Штатов или союзников будет встречено с безжалостной силой».

Советник президента отметил, что США не стремятся к войне с «иранским режимом», но при этом Вашингтон полностью готов ответить на любое нападение.

«Будь то через посредников (Ирана. — RT), Корпус стражей исламской революции или регулярные иранские войска», — сказал Болтон.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Штаты намерены устроить «очередной акт демонстрации силы, но не более того».

«Американцы не скрывают своих целей в отношении Ирана. Они будут пытаться расшатывать ситуацию изнутри, но до военного вторжения вряд ли дойдёт. Очевидно, что стоит Ирану предпринять контрмеры, он сильно увеличит цены на нефть. Сам Трамп не сторонник военных интервенций, он любит считать деньги. Люди, которые его окружают, — радикальные ястребы. Они, конечно, готовы предпринять сумасшедшие действия, но, очевидно, Трамп не подпадёт под их влияние. Он может позволить себе резонансные высказывания, но вряд ли США пойдут на вторжение или операцию», — считает Блохин.

Противостояние США и Ирана

В конце апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты намерены ужесточать давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не выполнит требования Вашингтона. Помпео обвинил Иран в стремлении завладеть ядерным оружием, в задержаниях американских граждан, спонсировании терроризма и испытаниях баллистических ракет.

Так, Вашингтон принял решение убрать исключения из введённого в прошлом году нефтяного эмбарго. Таким образом, покупатели иранской нефти, ранее пользовавшиеся послаблением со стороны Вашингтона, сами рискуют оказаться под санкциями.

В Белом доме полагают, что поставки нефти из Ирана готовы заместить американские союзники — Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Позднее американская сторона также заявила, что Вашингтон может ввести санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.

Как подчеркнули в МИД России, принятые США меры говорят о намерении Вашингтона подчинить весь мир своей воле.

«Делается это для того, чтобы лишить Иран экспортных поступлений, подорвать его экономику, поскольку самостоятельная политика Тегерана давно не устраивает США, в том числе из-за того, что мешает американцам чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Тегеране уже заявили, что нашли способ, позволяющий обойти санкции США.

«Мы мобилизовали все ресурсы страны и продаём нефть на сером рынке», — заявил замминистра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния. Его слова приводит агентство IRNA.

Отметим, что возврат к ограничениям на экспорт иранской нефти обусловлен выходом США из так называемой ядерной сделки 2015 года, которую с Тегераном заключили Вашингтон, Москва, Пекин, Берлин, Париж и Лондон. Этот договор предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на отказ исламской республики от разработки ядерной программы.

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В мае 2018 года Трамп заявил, что США выходят из соглашения, поскольку Иран якобы не выполняет его условия. Вместе с тем остальные участники сделки и МАГАТЭ выразили мнение, что Иран не нарушал положения договора.

В начале апреля Трамп заявил, что намерен внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции, и призвал другие страны изолировать это военное формирование.

«США считают Иран не только главным источником финансирования терроризма, но и активным участником, энтузиастом террористической деятельности», — прокомментировал свою точку зрения глава Белого дома.

В ответ парламент Ирана признал Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) террористической группировкой, а сами Соединённые Штаты — «государством — спонсором терроризма».

Принятый в Иране документ даёт возможность вводить санкции против стран и людей, которые сотрудничают с CENTCOM. Люди и организации, которые продолжают поддерживать отношения с Корпусом стражей исламской революции, напротив, получат защиту Тегерана «от возможного правового и духовного вреда».