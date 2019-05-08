Иран не исключил приостановки модернизации реактора в Араке

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Иран может приостановить модернизацию реактора в Араке, если участники ядерной сделки не обеспечат интересы Тегерана в течение 60 дней. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности.
Иран не исключил приостановки модернизации реактора в Араке
  • Reuters
  • © Leonhard Foeger/File

«На следующем этапе Иран приостановит выполнение ограничений, связанных с уровнем обогащения урана, а также шаги, направленные на модернизацию тяжеловодного реактора в Араке», — приводит текст документа РИА Новости.

Как отмечается, это произойдёт в случае, если члены ядерной сделки за 60 дней не смогут обеспечить интересы Ирана.

Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

По словам президента Ирана Хасана Рухани, у европейских стран есть 60 дней на переговоры. Он заявил, что страна приостанавливает на этот период продажу обогащённого урана и тяжёлой воды.

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