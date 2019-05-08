Помпео рассказал о цели визита в Ирак

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он направился в Ирак для переговоров с руководством страны и поддержки её суверенитета на фоне «повышения активности» Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Я хотел поехать в Багдад, чтобы переговорить с руководством и заверить его в том, что мы готовы продолжать добиваться того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством (...) так что это основная задача», —говорится в заявлении госсекретаря на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Помпео подчеркнул, что США намерены продолжать оказывать помощь силам безопасности Ирака, в том числе предоставляя им возможности для обучения и повышения профессиональной квалификации.

Кроме того, в рамках переговоров стороны планируют обсудить некоторые «крупные сделки в сфере энергетики» для достижения энергетической независимости Ирака.

Глава Госдепартамента также отметил, что в Германии с пониманием отнеслись к отмене его визита.

«Он (глава МИД Германии Хайко Маас. — RT) также знает, что наши отношения с Ираком важны, и мы являемся партнерами в противостоянии вызовам, которые бросает Иран Германии и Европе», — подчеркнул Помпео.

Он заверил, что встреча с Маасом состоится, как только это будет возможно.

Ранее СМИ сообщили, что Помпео прибыл в Багдад после отмены поездки в Германию.